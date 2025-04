Goosebumps da Clásico: Travis Scott sulla maglia del Barcellona

Nuova collaborazione per il Barcellona in vista del Clásico con il Real Madrid: Travis Scott sarà sulla maglietta blaugrana.

Meno di un mese per riaprire le porte allo spettacolo più atteso in Liga. Non è solo una partita, c’è molto di più: passione, emozione e un briciolo di follia. Per scrivere ancora una volta la storia.

Sarà un Clásico più combattuto del solito. In palio c’è la vittoria del campionato: i Blancos per mantenere il titolo, i Culers per riscattarsi dopo la scorsa stagione. L’11 maggio alle 16:15 al Montjuïc sarà ancora una volta Barcellona-Real Madrid.

Per questa occasione speciale non poteva mancare una maglietta a tema. Come ormai è consuetudine fare da qualche anno, i blaugrana collaboreranno con un celebre artista musicale. Chi meglio di un noto rapper americano che dopo due anni dall’uscita del suo ultimo album (Utopia) sta ancora spopolando nelle playlist di Spotify. Avete capito di chi si tratta? Ovviamente di Travis Scott.

Il rapper sarà così il sesto artista che il club catalano promuove in occasione di un Clásico. Negli scorsi anni infatti il Barcellona ha collaborato con artisti di fama internazionale come Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G e i Coldplay.

Nuovo Clásico, nuova collaborazione: Travis Scott sulla maglia del Barcellona

