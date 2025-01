Attacco Juve, in pole Fullkrug e Kolo Muani: le ultime

Il francese e il tedesco in pole position tra i nomi per l’attacco della Juventus

Continua a lavorare per rinforzarsi a gennaio la Juventus. I bianconeri cercano rinforzi soprattutto in difesa, ma si potrebbero muovere anche per un attaccante.

Tra i nomi per l’attacco, ora sono due quelli in pole position rispetto agli altri.

Si tratta di Randal Kolo Muani del PSG e di Niclas Fullkrug del West Ham.

I bianconeri lavoreranno per un arrivo in prestito.

Attacco Juve: la situazione

La Juventus vorrebbe prendere un altro centravanti in prestito. Fullkrug ha trovato poco spazio finora al West Ham e vorrebbe andare via. Sarà da capire però come si evolverà la situazione col cambio in panchina del club londinese, dove è in arrivo Potter.

Anche Kolo Muani ha trovato poco spazio in questa stagione al Paris Saint-Germain, che lo pagò 95 milioni per prenderlo dall’Eintracht Francoforte. Proprio il classe ’98 e il tedesco sono i due profili in pole position.