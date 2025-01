Juventus, no del Feyenoord per Hancko: si aspetta per Araujo e Antonio Silva

I bianconeri continuano a provarci per il difensore. Araujo e Antonio Silva gli altri nomi: la situazione

Nuovo tentativo della Juventus per David Hancko. Non è un segreto che il difensore del Feyenoord sia un obiettivo dei bianconeri, che per ora però hanno ricevuto un altro no.

Infatti, gli olandesi puntano a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League e non vorrebbero privarsi del classe ’97. Un altro motivo di questo rifiuto del Feyenoord è che non avrebbe un sostituto per lo slovacco.

La Juventus d’altra parte continua a provarci, date le assenze per tutta la stagione di Bremer e Cabal, oltre all’imminente partenza di Danilo.

Intanto, si aspetta di capire se Barcellona e Benfica daranno aperture per Araujo e Antonio Silva.

Juventus, il punto sugli obiettivi per la difesa

