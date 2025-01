Fiorentina, idea Coulibaly in caso di addio di Kayode

La Fiorentina pensa al terzino del Parma in caso di partenza di Kayode

La Fiorentina si guarda intorno in caso di uscita di Michael Kayode.

Il terzino classe 2004 sta trovando poco spazio in campionato, con Palladino che gli preferisce Dodo come titolare.

In caso di partenza del terzino, i viola hanno già un idea per sostituirlo, andando a pescare in Serie A.

Si tratta di Woyo Coulibaly, terzino destro classe ’99 del Parma.

La situazione

La Fiorentina si prepara quindi all’eventualità di una partenza del classe 2004. In quel caso, l’idea per sostituirlo sarebbe Coulibaly del Parma.

Il francese sta ben performando in questo campionato, in cui ha giocato 14 partite nel girone d’andata appena concluso.