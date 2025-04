Inter, Bastoni punta al Bayern Monaco: le ultime sugli infortunati

Le ultime dall’allenamento dell’Inter in vista della partita contro il Bayern Monaco in Champions League: come sta Bastoni?

Dopo aver subito il pareggio in rimonta in campionato da 0-2 a 2-2 al Tardini contro il Parma, è già tempo di pensare alla Champions League in casa Inter.

I nerazzurri voleranno direzione Monaco di Baviera martedì per giocare l’andata dei quarti di finale all’Allianz Arena contro il Bayern.

Simone Inzaghi conta di avere a disposizione anche Alessandro Bastoni in difesa che nell’allenamento di oggi (domenica 6 aprile) ha svolto un lavoro defaticante personalizzato.

Nessun allarmismo però, la sua situazione sarà monitorata anche nella giornata di lunedì 7 aprile con le valutazioni finali.

Bastoni e non solo: il punto sull’infermeria dell’Inter

Dopo l’allenamento di domenica 6 aprile, dove i titolari di Parma hanno svolto un lavoro di scarico, ci sono buone sensazioni all’interno dello staff nerazzurro per avere Bastoni a disposizione di Inzaghi per la gara contro il Bayern.

Si sono allenati a parte invece i soliti Taremi, Zielinski e Dumfries (alle prese con i rispettivi infortuni che richiedono più tempo e non ci saranno in Baviera).