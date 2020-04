Totti: "Tonali come De Rossi e Gerrard. Volevo Barella alla Roma"

Solito appuntamento in diretta Instagram per Francesco Totti. Stavolta si è confrontato con Paolo Bonolis. Tanti i temi trattati, dalla Roma ai giovani talenti italiani. L'ex capitano giallorosso ha espresso la sua opinione su Tonali, centrocampista del Brescia: "Farei carte false per lui. Diventerà uno dei centrali più forti del mondo. Come Gerrard, De Rossi o Lampard. E’ un misto tra Pirlo e Gattuso. Ha tutto quello che può avere un giocatore. Cambio di passo incredibile, è bravo tecnicamente e di testa, è sempre lucido. Sia nelle partite importanti sia nelle partite facili".

Totti, da Barella a Zaniolo: le sue parole

Su Barella, invece, Totti ha detto: "Lui è un mio pupillo ed è uno dei giocatori che avrei portato alla Roma il prima possibile, ma non ci sono riuscito". Parole importanti anche nei confronti di Zaniolo: "E' fortissimo, ma ancora deve dimostrare tanto perché è all’inizio. Quando farà 100 partite consecutive ad alti livelli allora potremo giudicarlo. Ha margini di miglioramento. Zaniolo ha conosciuto Di Francesco che ci ha sempre creduto. Anche perché puoi trovare l’allenatore che punta solo sugli anziani e non vede i giovani e quindi non riesci a importi. A Roma non puoi sbagliare, anche se sei giovane".

L'ex numero 10 si è soffermato anche su Salah, che nell'estate 2017 ha detto addio alla Roma: "Non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via, precisiamole le cose". Un pensiero anche sul progetto del nuovo stadio: "Sarà molto difficile, ci vuole tempo. A Tor di Valle la vedo molto complicata". Infine su Pallotta: "C'è a chi piace e a chi non piacere. Ritorno? Mai dire mai".