Torino, è fatta per Demba Seck dalla Spal

Ancora un altro rinforzo per il Torino: dopo la firma di Pellegri, avvenuta in giornata, arriva un'altra notizia di mercato in casa granata. Come anticipato già da qualche giorno, il Torino era su Demba Seck, attaccante della Spal.

I dettagli

L'attaccante classe 2001 ha collezionato in questa stagione con la maglia della SPAL 19 presenze tra Coppa Italia e Serie B, con un gol e due assist. Operazione da circa 4 milioni di euro.

Cresciuto nel settore giovanile della SPAL, il giovane senegalese è in grado di giocare in tutti i ruoli del tridente offensivo e nelle ultime stagioni è stato ceduto in prestito prima in Serie C all'Imolese e poi in D al Sasso Marconi. Con la SPAL ha esordito in prima squadra il 28 ottobre 2020, in Coppa Italia, segnando il gol del pareggio a 6 minuti dal 120esimo contro il Crotone, permettendo alla Spal di arrivare ai rigori e di passare poi il turno.

Attaccante di piede mancino, Seck lascia la SPAL con 2 gol e 4 assist in 30 presenze complessive tra Serie B e Coppa Italia in Prima Squadra.