Torino, Pellegri ha firmato con il club granata

In giornata l'attaccante ha firmato con il Torino, i dettagli

Si aspettava solo la firma per la conferma del trasferimento: Pietro Pellegri sarà un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante classe 2001, di proprietà del Monaco, sarà quindi un altro rinforzo per Juric.

L'attaccante lascia il Milan dopo una prima metà di stagione in cui ha collezionato solo 6 presenze, a causa anche di alcuni infortuni. I rossoneri hanno provato a chiudere la trattativa acquistando il cartellino per poi trasferirlo al Torino, ma alla fine l'intesa si è trovata tra direttamente tra le parti.

Pietro Pellegri si è recato stamattina allo stadio Olimpico Grande Torino per sottoporsi alle visite mediche, accompagnato dal team manager granata, suo papà Marco.

Torino che in questa sessione di mercato si è già mossa. Un'avventura non proprio fortunata con Mohamed Fares, che a quattro giorni dal suo arrivo ha riportato una lesione al crociato in allenamento.