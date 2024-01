Roma-Empoli, le cifre finali per Baldanzi: giovedì le visite. OM in vantaggio per Celik

Dopo aver completato l'acquisto di Angelino dal Lipsia, la Roma è prossima a regalare a De Rossi Tommaso Baldanzi, trequartista dell'Empoli.

I giallorossi stanno anche lavorando per completare delle cessioni: i nomi più caldi sono quelli di Marash Kumbulla e di Andrea Belotti. Il primo è diretto al Sassuolo (leggi qui i dettagli), il secondo è prossimo a vestire la maglia della Fiorentina (leggi qui i dettagli), manca solo l'ufficialità.

Photo credits: Martina Cutrona

Roma-Baldanzi, gli ultimi aggiornamenti

La Roma ha trovato un accordo verbale con l'Empoli da finalizzare con i documenti sulla base di 10 milioni più 5 i bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi oltre al 20% sulla futura rivendita. Il giocatore è già pronto stasera per raggiungere Roma e rimarrà fuori dalla lista Uefa, ma il club giallorosso è pronto a fare un investimento importante per il futuro. Il fantasista ha già salutato compagni e dirigenti ed è già partito per la capitale, in attesa dell'ok definitivo. Dovrebbe sostenere domani le visite mediche. I Friedkin hanno fatto un sforzo importante per regalare un rinforzo a DDR, superando anche la Fiorentina che aveva rialzato nelle ultime ore con il prestito più obblig di riscatto. I giallorossi, invece, hanno chiuso per il trasferimento a titolo definitivo.

Roma, Celik in uscita: Marsiglia e Galatasaray su di lui. Francesi in vantaggio

Nel mentre, il club giallorosso conta di fare anche la cessione di Celik, sul quale c'è l'interesse di Marsiglia e Galatasaray. Al momento i francesi sono in vantaggio con la formula del prestito con diritto di riscatto mentre i turchi stanno continuando a negoaziare. Ma se per il Marsiglia c'è tempo solo fino a domani, per trovare un accordo con il Galatasaray c'è più tempo. Il mercato in Turchia chiude infatti tra una settimana.