Fiorentina, incontro con l'agente di Belotti per trovare l'intesa sul contratto

A due giorni dalla fine della sessione invernale di calciomercato, i club di Serie A continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Tra questi c'è anche la Fiorentina, che oltre al pressing per Reyna sta lavorando anche per il reparto più avanzato.

Fiorentina, contatto per Belotti: il punto

C'è stato un contatto stamattina tra la Fiorentina e la Roma per Andrea Belotti, attaccante italiano arrivato in giallorosso nell'estate del 2022. In questo momento i viola stanno incontrando l'agente dell'ex Torino per trovare un'intesa sul contratto.

La Fiorentina sarebbe pronta a portare Belotti in viola con un'operazione in prestito secco, dopo aver trovato l'accordo con la Roma oggi: c'è anche l'ok del giocatore per il trasferimento, dopo aver detto di no a Wolfsburg, Betis e a due club di MLS. Vista la situazione, dunque, l'attaccante potrebbe arrivare anche senza l'addio di N'Zola.

In questa prima parte di stagione con la Roma, Belotti ha raccolto 14 presenze in Serie A segnando 3 gol e servendo anche 2 assist.