Sassuolo su Kumbulla della Roma: si può chiudere entro domani mattina

Il Sassuolo al lavoro con la Roma per il prestito di Kumbulla: anche l'Udinese si è informata per il difensore classe 2000

Potrebbe essere lontano dalla Roma il futuro di Marash Kumbulla. Sul difensore della Roma c’è infatti l’interesse del Sassuolo: un tentativo reale e concreto quello del club neroverde, che ha individuato nel calciatore albanese il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Dionisi.

Ci pensa anche l’Udinese ma il Sassuolo può chiudere

Il Sassuolo è al lavoro con la Roma per provare ad arrivare al calciatore in prestito. Su Kumbulla è inoltre da registrare anche la richiesta di informazioni da parte dell’Udinese, altro club interessato al difensore classe 2000. Kumbulla è sempre più vicino però al Sassuolo in prestito secco: si può chiudere tra la sera di martedì 30 gennaio e la mattina di mercoledì 31.

Non è mai sceso in campo in stagione

Mai impiegato dalla Roma in questa stagione anche a causa dell’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per diversi mesi (ultima presenza è datata 29 aprile 2023),

Kumbulla potrebbe dunque salutare temporaneamente il club giallorosso (che oggi ha ufficialmente accolto Angeliño) per ritrovare il campo con maggiore continuità. Il Sassuolo ci prova in questi ultimi giorni di trattative.