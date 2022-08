Il Sassuolo ha chiuso il colpo Andrea Pinamonti: il classe 1999 è atteso giovedì per le visite mediche

Il Sassuolo ha chiuso per Andrea Pinamonti. Il club neroverde e l'Inter hanno raggiunto l'accordo per l'attaccante classe 1999. Sarà lui l'erede di Giacomo Raspadori, vicino al trasferimento al Napoli. Con il sostituto in pugno, il club neroverde potrà accontentare il classe 2000.

Sassuolo, domani le visite di Pinamonti

Nella serata di martedì, Sassuolo e Inter si sono incontrati per parlare di Andrea Pinamonti. L'incontro è stato positivo. Oggi, invece, le parti si sono riaggiornate e la trattativa ha raggiunto la chiusura.

Il Sassuolo dovrebbe chiudere per il classe 1999 versando 20 milioni di euro nella casse nerazzurre. Andrea Pinamonti, invece, è atteso nella giornata di domani, giovedì 11 agosto, per sostenere le visiste mediche e firmare il contratto con il club neroverde.

I numeri di Pinamonti all'Empoli

Andrea Pinamonti è tornato all'Inter dopo il prestito all'Empoli. Con il club toscano, il classe 1999 ha giocato 36 partite nell'ultimo campionato di Serie A, impreziosite da 13 reti e 2 assist.