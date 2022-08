Napoli-Raspadori, i dettagli dell'offerta presentata al Sassuolo

Il Napoli e Giacomo Raspadori sono vicini e si lavora per arrivare alla chiusura della trattativa con il Sassuolo. Lo ha confermato anche Giovanni Carnevali: l'amministratore delegato neroverde ha parlato al termine della gara di Coppa Italia contro il Modena, costata l'eliminazione (Clicca qui per le sue parole).

Napoli-Raspadori, l'offerta presentata al Sassuolo

Il Napoli spinge per Giacomo Raspadori. Il classe 2000 è un obiettivo concreto per l'attacco e le parti sono vicine. Nella giornata di lunedì, il club azzurro ha presentato un'offerta al Sassuolo.

Per arrivare a Giacomo Raspadori, il Napoli ha messo sul tavolo 30 milioni di euro di parte fissa, che potrebbero incrementarsi di ulteriori 5 milioni di bonus (facilmente raggiungibili). Non dovrebbe esserci una percentuale sulla futura rivendita del classe 2000 - come invece accaduto nella cessione di Gianluca Scamacca al West Ham.

Nella giornata di oggi, martedì 9 agosto, non ci sono stati contatti diretti tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Anche Simeone vicino

Giacomo Raspadori non sarà l'unico innesto in attacco. Il Napoli, dopo aver raggiunto l'accordo con il Monza per la cessione di Andrea Petagna, lavora per chiudere la trattativa con l'Hellas Verona per portare Giovanni Simeone in azzurro. L'argentino classe 1995 dovrebbe trasferirsi al Napoli il prestito oneroso con diritto di riscatto.