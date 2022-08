Napoli, piace Ndombele per il centrocampo

Il Napoli è molto attivo sul mercato: oltre alle trattative per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, il club azzurro pensa anche a rinforzare il centrocampo.

Uno dei profili seguiti è quello di Tanguy Ndombele. Il classe 1996 è di proprietà del Tottenham. Nella scorsa stagione, il centrocampista francese di origine congolese ha giocato metà stagione con la maglia degli Spurs, l'altra metà in prestito al Lione in Ligue 1: in totale, sono state 31 presenze, impreziosite da 3 reti e 3 assist.

Napoli, piace Ndombele

Non solo movimenti in attacco, ma anche operazioni a centrocampo per il Napoli. Fabian Ruiz è infatti vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain (Clicca qui per i dettagli).

Per questo motivo, il club azzurro lavora per mettere a segno un colpo anche in mediana. L'idea è quella di un "colpo alla Anguissa", arrivato negli ultimi giorni dello scorso mercato. Uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Tanguy Ndombele. Il classe 1996 ha un contratto con il Tottenham fino al 30 giugno 2025.

Napoli, da Raspadori a Simeone: la situazione

Dopo aver definito il passaggio di Andrea Petagna al Monza, il Napoli lavora per chiudere due nuove operazioni in attacco. Il club azzurro è infatti vicino a Giacomo Raspadori, 35 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) messi sul tavolo per strappare il sì del Sassuolo. Si cerca, infine, l'accordo definitivo con l'Hellas Verona per Giovanni Simeone: l'argentino si trasferirebbe in azzurro in prestito oneroso con diritto di riscatto.