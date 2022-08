Fabian Ruiz, Napoli e PSG sempre più vicini all'accordo

Fabian Ruiz è sempre più vicino al Paris Saint-Germain. Le parti, infatti si stanno avvicinando all'accordo per il trasferimento del centrocampista spagnolo dal Napoli. L'ex Betis Siviglia è un pallino da sempre di Luis Campos, che è sempre più vicino a portarlo a Parigi.

PSG, i numeri di Fabian Ruiz

Nell'ultima stagione di Serie A, sotto la guida di Luciano Spalletti, Fabian Ruiz ha segnato 7 reti e servito 4 assist in 32 partite di campionato con la maglia del Napoli. Ora potrebbe presto iniziare una nuova avventura in Ligue 1, con Christophe Galtier in panchina.