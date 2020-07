Milan, Pioli in sede per la firma: i dettagli del nuovo contratto

[videosky id="605001"][/videosky]

Nove risultati utili consecutivi – di cui sette vittorie – dalla ripartenza della Serie A. Una media da Champions League e un entusiasmo ritrovato: il Milan di Pioli è ormai una certezza. Ecco perché il club rossonero ha deciso di trattenere il proprio allenatore. Niente Rangnick, rinnovo biennale per Pioli, che questa mattina - come riportato da SkySport - è arrivato (foto in basso, ndr) alle 11 circa a Casa Milan per la nuova firma sul contratto.

LEGGI ANCHE - Milan, la trasformazione con Ibrahimovic: i numeri

I dettagli

L’accordo prevede un prolungamento di altri 2 anni, con opzione per il terzo, a 2 milioni di euro netti – più bonus – a stagione. Nel contratto è previsto anche un bonus in caso di vittoria dello scudetto del Milan, oltre agli altri legati al piazzamento in classifica.

LEGGI ANCHE - Milan, Scaroni: "Pioli un gentleman, fatta una scelta eccellente"

A Casa Milan, oltre a Pioli e ai suoi agenti, sono stati presenti anche l'a.d. Gazidis, il direttore dell'area tecnica Maldini e il direttore sportivo Massara.

L'allenatore ha lasciato la sede rossonera (foto in basso, ndr) verso le ore 12:28 a bordo della sua auto, salutando sorridente la stampa e i tifosi presenti.

Dopo le belle parole dell’allenatore nei confronti della società, in seguito all’annuncio del suo rinnovo, c’è la conferma di una piena fiducia reciproca. I risultati hanno ripagato. E il Milan riparte proprio da Pioli.