Fiorentina, Palladino: “Manca un’alternativa a Sottil”

I commenti di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, dopo la partita in casa contro l’Udinese di Runjaic

Le ultime partite della diciassettesima giornata sono Fiorentina–Udinese e Inter–Como.

Al termine della partita ello Stadio Artemio Franchi, l’allenatore della Viola è intervenuto ai microfoni di Dazn.

L’ex allenatore ha commentato la prestazione dei suoi calciatori, che hanno perso 1-2 contro i bianconeri.

L’intervista di Palladino è iniziata con un commento al primo tempo: “Analizzando la partita credo che ci sia del rammarico perché abbiano approcciato benissimo la gara, contro una squadra che si difendeva con un blocco basso e sfruttava le ripartenza. Siamo passati in svantaggio e siamo stati meno puliti. Nel primo tempo abbiamo sofferto pochissimo“.

I commenti di Palladino dopo l’Udinese

Subito dopo ha dichiarato: “Nel secondo tempo siamo partiti male. Abbiamo concesso un gol su errore nostro e l’altro su una ripartenza. È stata una gara a due facce. Questa partita ci serve da lezione e per crescere, cercando di quello che non è andato bene“.

Su cosa è mancato: “Nel primo tempo eravamo in pieno comando, sia sotto il profilo tecnico che fisico. Il rammarico è non essere andati sul 2-0. Ci è mancata un po’ di lucidità e altruismo negli ultimi metri. Se non vai sul 2-0 rimangono aperte e con mezza disattenzione ci hanno punito”.

L’analisi di Palladino

A seguire: “Sottil ha fatto bene in fase di non possesso e ha fatto male agli avversari. Beltran sulla fascia? È duttile, ma il suo ruolo naturale è sotto punta, quello che fa anche Gudmundsson. Ma può giocare anche a sinistra. Ci manca un giocatore di ruolo in quella posizione. Abbiamo solo Sottil ma manca un’alternativa”.

Un pensiero a Bove: “Mi auguro che Bove possa tornare a giocare: è giovane e ama il calcio. Vive di calcio, lo ama e deve stare nel calcio”.