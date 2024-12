Giuseppe Marotta (Imago)

Le dichiarazioni di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, prima della partita casalinga contro il Como

Dopo Fiorentina–Udinese, la diciassettesima giornata di Serie A si chiuderà con Inter–Como. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

Prima dell’inizio della partita di San Siro, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il presidente nerazzurro ha esordito così: “Non immaginavo questo gruppetto in testa, ma è il bello del nostro campionato che risulta essere il più competitivo. È molto presto, è evidente che più avanti si delineeranno le posizioni in modo più netto”.

Ha continuato: “Non avrei voluto parlare di questo argomento. Sono affermazioni fuori luogo e inopportune, credo che lui abbia fatto un po’ di confusione. È vero che in passato il nostro azionista di maggioranza ha attraversato dei momenti di difficoltà economica ma è stato affiancato da Oaktree. Noi rispondiamo ai fair play finanziari e alle regole che sono molto rigide, e abbiamo abbassato di molto le nostre perdite. Nel frattempo abbiamo vinto e abbiamo conquistato la seconda stella, e siamo l’unica squadra di Milano che ce l’ha”.

Le considerazioni di Marotta prima del Como

A seguire: “A gennaio credo che non interverremo per due motivi: abbiamo una rosa competitiva e risponde ai nostri obiettivi, e poi perché il mercato di riparazione spesso e volentieri non offre delle occasioni. Dato che abbiamo un livello già alto credo che non faremo nulla”

Marotta ha concluso il suo intervento con queste parole: “I risultati parlano da soli. Inzaghi si è inserito benissimo nel nostro club, ha un rapporto splendido con la proprietà e ha dimostrato di essere un grande allenatore. Sono convinto che questo matrimonio duri ancora a lungo”.