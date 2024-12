Le considerazioni di Simone Inzaghi al termine di Inter-Como, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A

La diciassettesima giornata di Serie A si è chiusa con Inter–Como, ultima gara prima del Natale.

Al termine dei 90′, l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn.

L’allenatore nerazzurro ha offerto la sua opinione in merito alla prestazione dei suoi calciatori.

In apertura, Inzaghi ha dichiarato: “Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Como. Noi abbiamo concesso pochissimo e siamo stati concentrati. Abbiamo fatto una partita matura, da squadra consapevole contro un avversario che corre molto“.

L’analisi di Inzaghi dopo il Como

Poi ha parlato di Thuram: “Ha lavorato bene insieme ai suoi compagni. È un giocatore che si è adattato subito e continua a migliorare. Non si deve fermare e fortunatamente ci sta aiutando tanto perché è un giocatore di qualità“.

A seguire, un commento su Frattesi: “Nell’Inter, come in tante altre squadre c’è concorrenza. Sta lavorando bene, e entrato e ha fatto 6 minuti nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare in questa direzione, ragionando partita dopo partita“.

L’intervista post-partita di Inzaghi

Le parole di Simone Inzaghi dopo il Como: “Lautaro? Io sono stato un attaccate e ci sono questi momenti. Lunedì a Roma è stato uno dei più positivi. Deve continuare a lavorare in questo modo, come chiediamo noi. Chiediamo tanto agli attaccanti. Gli ho detto di star sereno che i gol li ha sempre fatti e li farà anche quest’anno. Non è fortunatissimo ma dovrebbe preoccuparsi se non crea occasioni, ma anche stasera ce le ha avute“.

Nella parte finale ha dichiarato: “Stiamo cercando di alternare i giocatori. Avremo la supercoppa e il mondiale per club. Stiamo alternando ma abbiamo avuto comunque qualche problemino. Alle assenze di Acerbi e Pavard abbiamo aggiunto quelle di Darmian e de Vrij. Stasera lui ha stretto denti e ci ha dato una grande mano. Dietro stanno tutti giocando tantissimo“.