Le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Fabregas per Inter-Como, posticipo della diciassettesima giornata di Serie A.

Dopo il match tra Fiorentina e Udinese, a chiudere la giornata sono Inter e Como nella splendida cornice di San Siro.

I padroni di casa stanno vivendo un grande momento: oltre al successo in Coppa Italia contro l’Udinese, la squadra di Simone Inzaghi arriva dal sonoro 0-6 in casa della Lazio, arrivato domenica 16 dicembre. I nerazzurri si trovano a 6 punti dall’Atalanta prima in classifica, ma con due partite da recuperare.

Discorso diverso per il Como, che è tornato a vincere nell’ultimo impegno in Serie A nella partita contro la Roma, decisa dai gol di Gabrielloni e Nico Paz. Prima dei 3 punti contro i giallorossi, il successo mancava dal 29 settembre, giorno del match contro il Verona.

A circa un’ora dalla partita, sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Como

Le formazioni ufficiali di Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

COMO (3-4-2-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf; Van der Brempt, Sergi Roberto, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Paz; Belotti.

Dove vedere Inter-Como in TV e Streaming

Il match tra Inter e Como, valido per la diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà allo stadio San Siro lunedì 23 dicembre alle ore 20:45. Il match sarà visibile in streaming su DAZN, oltre che in TV su Skuy Sport 1 e Sky Sport Serie A.