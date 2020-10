Chiesa-Juventus, un'operazione ormai in dirittura d'arrivo.

Ci siamo quasi per il trasferimento dell'attaccante in bianconero. Manca ancora qualche piccolo punto su cui trovare l'intesa definitiva sul rinnovo del giocatore con la Fiorentina ma le parti in causa hanno fatto entrambe un passo decisivo per venirsi incontro.

E' la notte di Federico Chiesa e di un asse Firenze-Torino più caldo che mai.