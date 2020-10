Juventus-Chiesa, i dettagli e le cifre dell'intesa tra club

Il prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco avvicina ancora di più Federico Chiesa alla Juventus.

L'attaccante praticamente è ad un passo dal passaggio in bianconero. C'è l'accordo tra Chiesa e la Juventus sul contratto, così come è stata trovata l'intesa tra i club che prevede un trasferimento con la formula del prestito biennale a 2 milioni per il primo anno e 8 milioni il secondo.

L'obbligo di riscatto è fissato a 40 milioni (dalla stagione 2021/2022) e scatterà al verificarsi di una di queste condizioni nei due anni di permanenza in prestito del giocatore: il piazzamento della Juventus tra le prime 4 del campionato, il raggiungimento del 60% delle presenze totali (con il giocatore in campo per almeno 30 minuti) oppure il raggiungimento di 10 gol e 10 assist.

Ma cosa manca affinché si possa concretizzare questa operazione? Il rinnovo dello stesso Chiesa con la Fiorentina.

Ed è qui che manca l'intesa tra le parti perché il giocatore (che al momento guadagna 1,8 milioni) vuole rinnovare con un adeguamento dell'ingaggio che gli possa garantire la stessa cifra proposta dalla Juventus. A questa condizione il club viola al momento ha detto no.

Le parti dunque dovranno trovare l'intesa per sbloccare definitivamente l'operazione e la deadline è fissata per stanotte, in modo che domani possa diventare la giornata delle visite mediche: quelle di Chiesa con la Juventus e quelle di Callejon con la Fiorentina.