In attesa dell’ufficialità di Bocchetti in panchina, Akpa Akpro è atteso per le visite mediche con il Monza

Dopo il prestito dello scorso anno, Jean-Daniel Akpa-Akpro tornerà presto a vestire la maglia del Monza.

Il calciatore ivoriano, in uscita dalla Lazio, ha raggiunto l’accordo per il trasferimento in biancorosso.

In giornata, il classe 1992 sosterrà le visite mediche e poi si metterà a disposizione del Monza, che presto annuncerà il nuovo allenatore Salvatore Bocchetti.

La formula dell’operazione sarà prestito fino al termine della stagione, fino alla scadenza del contratto con la Lazio fissata al 30 giugno 2025.

Monza, visite mediche per Akpa Akpro

Akpa Akpro sarà presto un nuovo rinforzo per Salvatore Bocchetti. Il centrocampista classe 1992 si sottoporrà in giornata alle visite mediche, poi sarà pronto per la sua nuova avventura, ancora al Monza.

Nella stagione 2023/24, Jean-Daniel Akpa-Akpro ha giocato 19 partite con la maglia del club brianzolo, in cui non ha trovato nessun gol e fornito nessun assist.