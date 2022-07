Juventus, Bremer è atterrato a Torino | FOTO e VIDEO

Bremer è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle. Il difensore brasiliano è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus: domattina sono in programma le visite mediche al J Medical. La Juventus vince dunque il Derby d'Italia di mercato con l'Inter aggiudicandosi il sostituto di De Ligt, passato ufficialmente al Bayern Monaco.

L'annuncio è arrivato poi anche dalla Juventus stessa, che ha pubblicato a sua volta il video dell'arrivo.

Bremer ha infatti lasciato in serata il ritiro del Torino in Austria, saltando l'amichevole che i granata hanno giocato e vinto nel tardo pomeriggio per 2-0 contro il Mlada Boleslav a Perg.

Bremer-Juventus: i dettagli dell'operazione

Bremer si trasferirà dal Torino alla Juventus a titolo definitivo per 41 milioni di euro, più 9 milioni di bonus, di cui 4 facilmente raggiungibili. I club hanno trovato oggi l'accordo in un incontro decisivo per il sorpasso sull'Inter, che ha a lungo inseguito il giocatore. Complessivamente è quindi un'operazione da circa 50 milioni di euro. Il brasiliano, dopo le visite mediche, firmerà un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Juventus, i numeri di Bremer

Bremer nell'ultima stagione ha disputato 33 gare di Serie A, segnando 3 gol e servendo un assist, con la maglia del Torino. Sotto la guida di Ivan Juric il difensore brasiliano si è definitivamente consacrato dopo una stagione 20/21 da titolare con Giampaolo e Nicola. Inoltre, Bremer è il difensore centrale che ha segnato più reti in Serie A nelle ultime tre stagioni (11).