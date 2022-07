Bremer: l'Inter rilancia e la Juventus incontrerà il Torino nel primo pomeriggio

L'Inter prova a rilanciare per battere la concorrenza della Juve su Bremer: al Torino può andare il giovane Casadei a titolo definitivo, non più in prestito. Le ultime

Sono le ore decisive per il futuro di Gleison Bremer, difensore del Torino reduce da uno strepitoso campionato di Serie A. Su di lui c'è un vero Derby d'Italia di calciomercato: l'Inter lo segue da settimane e sta provando a chiudere, mentre la Juventus si è inserita seriamente nella trattativa in queste ultime ore dopo la cessione di De Ligt al Bayern.

Bremer: l'Inter "rilancia"

Come raccontato nelle ultime ore, l'Inter aveva presentato una prima offerta di trenta milioni più bonus e il prestito di Cesare Casadei, giovane e promettente centrocampista della Primavera nerazzurra. Consapevole che la Juventus sia in grado di offrire di più al Torino (può arrivare anche a 40 milioni), l'Inter ha deciso di fare un "rilancio" per provare a chiudere l'acquisto di Bremer: nella nuova offerta del club nerazzurro, Casadei si trasferirebbe a titolo definitivo (il suo prezzo del cartellino è stimato intorno ai 7,5 milioni di euro), e non più in prestito, con un diritto di recompra a favore dell'Inter.

Credits Photo: Andrea Rosito

Juve: appuntamento con il Torino nel primo pomeriggio

Questa è la chiave su cui sta giocando l'Inter per provare a battere l'insidiosa concorrenza della Juventus. Juventus che comunque ha in programma un appuntamento con il Torino per le 14:30. Già in serata gli scenari potrebbero essere molto più chiari.

I numeri di Bremer

Arrivato in Italia nell'estate del 2018 dall'Atletico Mineiro (fu pagato poco meno di 6 milioni di euro, stando alle cifre riportate su transfermarkt), Gleison Bremer si è affermato come un pilastro della difesa del Toro, fino a diventare uno dei migliori difensori della Serie A, campionato in cui in totale ha collezionato 98 presenze e 11 gol.