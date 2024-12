Juventus, nessuna lesione per Koopmeiners

Mattinata di visite mediche al JMedical per Koopmeiners dopo l’infortunio subito nella sfida contro il Monza: le ultime novità

Grazie alle reti di Nico Gonzalez e McKennie la Juventus dopo quattro pareggi consecutivi è tornata a vincere in Serie A. Nel corso della sfida contro il Monza, però, Teun Koopmeiners è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema muscolare.

L’olandese ha infatti sentito tirare l’adduttore e si è subito fermato. Lo staff medico ha quindi deciso di non rischiare, facendolo uscire dal campo, sostituito da Thuram.

Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: “Non sono preoccupato ma lo valuteremo domani. Speriamo che stia bene“.

Le sue condizioni però non erano ancora chiare e per questo in mattinata Koopmeiners è andato al JMedical per svolgere le visite mediche. I controlli svolti possono far sorridere Thiago Motta, dato che non c’è nessuna lesione per l’olandese.

Teun Koopmeiners si è recato in mattinata al JMedical per le visite mediche in seguito al problema accusato all’adduttore che lo ha costretto a uscire dal campo all’intervallo contro il Monza. Gli esami hanno confermato le buone sensazioni iniziali, non avendo evidenziato lesioni muscolari.

Buone notizie per la Juventus e Thiago Motta, che potrebbero avere Koopmeiners a disposizione già per la prossima partita. C’è ottimismo per averlo per la partita con la Fiorentina di domenica 29 dicembre.

I numeri di Koopmeiners in questa stagione

La trattativa per acquistare Koopmeiners è stata lunga e difficile ma alla fine il centrocampista olandese si è trasferito a Torino. In maglia bianconera il classe 1998 non è però ancora riuscito a mostrare tutte le sue qualità. Per lui, infatti, 2 gol e 3 assist in 19 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Rispetto all’Atalanta, infatti, Koopmeiners sembra essere meno vicino alla porta e risultando così meno incisivo. Nonostante questo Motta ha confermato più volte la sua importanza al centro del progetto, decisivo grazie alle sue qualità tecniche in fase di palleggio e costruzione.