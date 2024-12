Italia, Spalletti: “Chiesa deve giocare con più continuità. Il Napoli? Sulla buona strada”

Le parole del Commissario Tecnico su Federico Chiesa e il momento del Napoli di Antonio Conte

Dalla sua Italia passando per il Napoli e il momento di Federico Chiesa con la maglia del Liverpool. Il Commissario Tecnico Luciano Spalletti, ospite della ‘Domenica Sportiva’ ha parlato di alcuni temi d’attualità nel mondo del nostro calcio. “C’era da riprendere in mano una situazione in cui avevamo fatto vedere troppi punti da dover correggere”.

Il Ct aggiunge. “Però poi nei pochi allenamenti che avevamo fatto avevo notato cose importanti, che mi avevano fatto tornare il sorriso e che nel seguito di quella partita si sono viste”.

Massima attenzione a Federico Chiesa. L’attaccante del Liverpool ha saltato la preparazione estiva. E i numeri confermano la sua situazione: una sola partita giocata in Premier League. “Lui va oltre l’ostacolo da solo, crea situazioni di vantaggio per la squadra, prende, ti guarda negli occhi, va al di là e offre situazioni da solo. Ma è chiaro che deve cominciare a giocare con più continuità”.

Se fosse rimasto in Italia la situazione sarebbe potuta cambiare? “Non lo so” dice Spalletti. “Ma forse ora avrà conoscenze che gli serviranno per crescere ancora”.

Napoli, le parole di Spalletti

E non poteva mancare una battuta sul Napoli. Club con il quale ha vinto il campionato di Serie A nella stagione 2022/23. “Sono sulla strada giusta per andare fino in fondo e lottare per lo scudetto. Stanno facendo un grande campionato, si vede un’identità di squadra ben precisa, sono forti e hanno un allenatore forte, e un ambiente fortissimo”.

Nell’undici dell’allenatore, Antonio Conte, un ruolo importante lo ha Lobotka. “E’ uno di quelli che ha determinato molto: chi gioca in quel ruolo deve essere il faro della squadra, e lui lo è”.