Juventus, Bremer atteso in serata: le cifre dell'accordo

Il difensore volerà da Linz in serata per arrivare a Torino. Sta per iniziare la sua avventura alla Juventus: domani le visite mediche

Gleison Bremer tornerà in serata a Torino, questa volta lo farà per approdare sull'altra sponda della città: quella bianconera. Il difensore brasiliano, che non è stato neanche convocato per l'amichevole contro il Mlada Boleslav, lascerà il ritiro dei granata di Bad Leonfelden in serata.

Juve-Bremer, le cifre dell'affare

L'accordo è ora totale con tutte le parti in causa: la Juventus verserà nelle casse del Torino 41 milioni più 9 di bonus (di cui 4 facilmente raggiungibili). Sono già fissate per domani le visite mediche del giocatore: a lui andrà un contratto quinquennale da 6 milioni netti l'anno, bonus compresi.

Il programma è semplice. Partenza dall'albergo in cui ha alloggiato con i compagni, arrivo a Linz dove prenderà l'aereo che lo porterà a Torino a in serata. Il tutto mentre i compagni staranno finendo la partita contro il Mlada Boleslav.

Tutto nel giro di pochi giorni. Dall'Inter alla Juventus. Bremer è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Italia, rimanendo però nella stessa città dove è arrivato nel 2018 dall'Atletico Mineiro.