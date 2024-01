La Juventus ha raggiunto l'accordo con il Southampton per Carlos Alcaraz

Tutto definito per il passaggio di Carlos Alcaraz dal Southampton alla Juventus (QUI i dettagli della trattativa). Oggi (mercoledì 31 gennaio) il centrocampista argentino ha svolto le visite mediche a Londra e in serata è atteso l'annuncio. Il giocatore poi, arriverà giovedì sera in Italia.

Juve-Alcaraz, accordo raggiunto

Alcaraz arriva alla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno a fronte di un corrispettivo di 3,7 milioni di euro, oltre ad oneri accessori di 200 mila euro, che potrà essere aumentato per una cifra non superiore a 1,9 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre l'accordo prevede la possibilità pe rla Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive dell'argentino a fronte di un corrispettivo pari a 49,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. Anche questa cifra potrà aumentare al raggiungimento di determinati obietivi sportivi.

Se la Juventus lo farà giocare poco, il prezzo del prestito aumenterà, mentre diminuisce se giocherà molto. Quindi la Juve sarebbe invogliata a farlo giocare il più possibile se darà le risposte giuste.

Il centrocampista classe 2002 che ha giocato fino a questo momento 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup con 4 gol e 3 assist.

