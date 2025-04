La probabile formazione del Milan in vista del derby d’andata contro l’Inter, valido per la semifinale di Coppa Italia.

Milan-Inter sarà il quarto derby di Milano di questa stagione e non sarà l’ultimo. Alla sfida tra i rossoneri e i nerazzurri, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, ne seguirà un’altra.

180 minuti, almeno, per decidere chi sfiderà il Bologna o l’Empoli nella finale di Roma e alzare al cielo il trofeo di cui la Juventus è campionessa in carica.

Tra dubbi, novità e impegni Conceicao e Inzaghi si preparano a schierare i migliori 11 dal primo minuto per guadagnare vantaggio in vista del ritorno.

Di seguito, le probabili scelte di formazione dell’allenatore portoghese.

Milan, la probabile formazione per l’Inter

Il Milan dovrebbe partire da un 4-2-3-1 che in fase di non possesso assomiglia a non 4-4-1-1 con la fascia di destra che dovrebbe essere formata da Walker e Jimenez per provare a limitare le discese offensive di Dimarco. Al momento sono favoriti per prendere una maglia da titolare Jimenez e Abraham, più di Musah e Gimenez

PROBABILE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao