Sampdoria, Semplici guida la ripresa: confronto squadra tifosi, le ultime

La Sampdoria ha ripreso nella giornata di oggi gli allenamenti dopo il ko contro il Frosinone in vista della sfida contro lo Spezia

Ripresa degli allenamenti oggi a Bogliasco per la Sampdoria, in vista della fondamentale sfida di domenica pomeriggio a Spezia.

A dirigere regolarmente l’allenamento – dopo le riflessioni fatte dalla società post ko col Frosinone – Leonardo Semplici, confermato nonostante il pesante stop di sabato a Marassi.

Come dalla pancia del Ferraris in conferenza sabato, la squadra è con l’allenatore, primo tempo con la Reggiana e Frosinone a parte l’atteggiamento del gruppo non è mai mancato: a venire meno ad oggi sono stati i punti, – 15 in 15 gare per l’ex allenatore della Spal – trend da invertire a cominciare già dalla gara del Picco.

Il confronto con i tifosi

Come chiesto da una delegazione di tifosi della Federsclub, salita al campo per incontrare alcuni rappresentanti del club: una quarantina di minuti il confronto all’interno del centro sportivo blucerchiato, concetti poi ribaditi ai singoli giocatori all’uscita dal centro sportivo di Bogliasco terminata la seduta.

Dal capitano Bereszynski a Coda e Ricci, passando per Ferrari, Depaoli e Sibilli. A tutti i giocatori i tifosi hanno chiesto di dare tutto in campo in queste ultime sette gare, di ricordarsi dell’importanza della maglia indossata, come ulteriore stimolo per uscire da questa difficile situazione. Imperativo, trasformare la paura che stanno dimostrando e la rabbia dei tifosi nella loro, contando sul supporto dei tifosi, che fino alla fine hanno sottolineato saranno vicino alla squadra. Vicinanza e tentativi di scossa da parte dei tifosi, a pochi giorni da una sfida cruciale.

Le ultime dall’allenamento

Per quanto riguarda il campo, attivazione atletica, torelli, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità il menù nel pomeriggio del Mugnaini, con Alessio Cragno che, in via precauzionale, ha svolto una sessione differenziata programmata: programmi individuali per Bellemo, Ioannou e Gennaro Tutino (anche sul campo), mentre Perisan e Romagnoli hanno proseguito i rispettivi percorsi riabilitativi. Da valutare le condizioni di Riccio, uscito per infortunio prima del termine della seduta.