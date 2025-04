Empoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Le scelte di formazione di D’Aversa e Italiano

Dopo il campionato, torna anche la Coppa Italia, che entra nella fase decisiva. Il programma delle semifinali si aprirà con Empoli-Bologna.

La gara d’andata si gioca sul campo della squadra di Roberto D’Aversa, per la prima volta nella sua storia così avanti nella competizione dopo l’inaspettata eliminazione della Juventus.

Dall’altra parte, c’è una delle squadre più in forma della Serie A, che viene da cinque vittorie consecutive in campionato, dove occupa il quarto posto in classifica.

Di seguito le formazioni scelte dai due allenatori per il match.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovlenko, Bacci, Cacace; Solbakken, Fazzini; Colombo Allenatore: D’Aversa

A disposizione:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga Allenatore: Italiano

A disposizione:

Dove vedere Empoli-Bologna in tv e streaming

La partita valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia si giocherà questa sera, martedì 1° aprile, alle 21:00, allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5. Inoltre, sarà possibile vederla anche via streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.