La Juventus è in chiusura per Carlos Alcaraz: il centrocampista è atteso domani per le visite mediche. Trattativa in definizione col Southampton

Ultimi giorni di mercato caldi in casa Juve alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da consegnare a Massimiliano Allegri in questa seconda parte di stagione per la corsa scudetto contro l'Inter.

Nelle ultime ore la dirigenza bianconera ha effettuato nuovi tentativi per Bonaventura e Pereyra, non ricevendo però alcuna apertura da parte di Fiorentina e Udinese. Nella giornata di martedì 30 gennaio, la Juventus ha fatto un tentativo per Carlos Alcaraz del Southampton, centrocampista classe 2002 che ha giocato fino a questo momento 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup con 4 gol e 3 assist.

Juventus-Alcaraz, c'è l'ok del giocatore

I contatti, poi, nelle ultime ore sono stati continui con il club inglese per provare a fare il colpo sul finale. La Juventus ha ottenuto l'ok del giocatore e le parti ora sono più vicine (si sta lavorando per trovare l'intesa con il Southampton per il prestito con diritto di riscatto).

La trattativa è in definizione e l'argentino è atteso nella giornata di mercoledì 31 gennaio per le visite propedeutiche mentre le parti finiscono di discutere i numeri sull’opzione di riscatto. Si tratta di un'operazione tra prestito oneroso e diritto sui 35 milioni di euro totali da limare nella giornata di domani.

