Inter, prima offerta al PSV per Dumfries

L'Inter ha formulato la prima offerta ufficiale per Denzel Dumfries.



Il club nerazzurro, a caccia di un giocatore affidabile per la fascia destra, ha individuato nel classe 1996 il profilo ideale.





Offerta formulata, le cifre





La prima offerta dell'Inter al PSV è di 12 milioni di euro. La richiesta del club olandese è di circa 14, dunque tra domanda e offerta ballano due milioni. La speranza dei dirigenti nerazzurri è quella di chiudere in tempi brevi, per regalare a Simone Inzaghi un giocatore già pronto e dalla notevole esperienza anche in ambito internazionale.





Inter, non solo Edin Dzeko in attacco





Saranno giorni di riflessione in casa Inter: fatta per l'arrivo di Edin Dzeko, il club continua a monitorare il mercato degli attaccanti con attenzione. L'ultima idea porta a Lorenzo Insigne, date le difficoltà del rinnovo con il Napoli, mentre il nome di Correa resta in stand-by. Duvan Zapata al momento è bloccato dalla mancanza di alternative all'Atalanta, mentre per Belotti non si registrano contatti.





La dirigenza nerazzurra sfrutterà i prossimi giorni per cercare di capire quale possa essere l'occasione di mercato migliore, sapendo di poter attingere da un budget di tutto rispetto dopo le cessioni eccellenti di questa sessione estiva di calciomercato.