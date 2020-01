Inter, Ashley Young è arrivato a Milano: FOTO e VIDEO

[videosky id="568492"][/videosky]

Ore 11.55 - Giornata di visite mediche in casa Inter, tocca ad Ashley Young sottoporsi ai controlli fisici prima di firmare il nuovo contratto con la società nerazzurra. Sbarcato in mattinata a Milano con un volo privato su Malpensa, l'esterno inglese prima svolgerà una prima parte di test all'Humanitas, per poi completare l'iter al Coni con l'idoneità sportiva.

Una volta terminate le visite mediche, per Ashley Young sarà il momento delle firme e dell'ufficialità, ultimi step prima di aggregarsi al gruppo a disposzione di Antonio Conte.

Intanto, Solskjaer ha salutato Ashley Young, rivelando i motivi del suo addio: "In estate avrà 35 anni e se qualcuno altrove gli offre due anni di contratto, penso spetti a lui decidere, noi eravamo pronti a fargli questo tipo di proposta. E' stato utile alla causa, un buon capitano, ha vinto dei trofei ma ci sono dei giocatori che stanno emergendo e visto che Ashley aveva in testa di andare via, perché non ora. Maguire nuovo capitano? Tutto in lui mi dice che è un leader, sarà lui a indossare la fascia".