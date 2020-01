Inter, chiusa la trattativa per Young: Lazaro via in prestito

Lo scambio Politano-Spinazzola ormai in chiusura dopo i problemi delle ultime ore, ma il mercato dell’Inter non si ferma all’affare con la Roma. La società nerazzurra è pronta ad abbracciare Ashley Young : trattativa in chiusura con il Manchester United che incasserà 1.5 milioni di euro più bonus per lasciare partire il giocatore a gennaio.

Venerdì il giocatore a Milano

Dopo l’accordo raggiunto con il giocatore nei giorni scorsi, adesso la fumata bianca in arrivo con lo United: Young (classe 1985), il primo esterno bloccato dall’Inter in questo mercato di gennaio, arriverà a Milano venerdì. Il suo arrivo è previsto per le 11 del mattino, dove sosterrà le visite mediche all'Humanitas. Poi, il Coni per l'idoneità sportiva, quindi in sede per le firme del contratto.

Il piano di Conte sugli esterni

L’arrivo di Young rende più chiaro il piano di Conte: il calciatore dello United verrà impiegato come esterno di destra, con Spinazzola invece che agirà sull’out di sinistra. Inter dunque scatenata sul mercato e pronta a chiudere 4 operazioni in questa sessione ( qui gli aggiornamenti su Eriksen e Giroud ) anziché tre come inizialmente previsto.

Lazaro in prestito