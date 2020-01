Inter, il punto dopo il blitz di Ausilio a Londra

Un pomeriggio a Londra. Un blitz, una missione di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Iniziata nelle prime ore del pomeriggio e terminata in serata con il rientro a Milano. Un viaggio per continuare le trattative per Olivier Giroud e Christian Eriksen. C’è l’ok di entrambi giocatori, si continua a trattare con il Tottenham per il centrocampista danese, mentre l’attaccante rinuncia a un milione per facilitarne la chiusura.

IL PUNTO SU ERIKSEN

Piero Ausilio ha certificato faccia a faccia con l'agente del giocatore l'ok di Eriksen per il passaggio all'Inter in questa sessione di mercato. Adesso resta da limare la distanza con il Tottenham. L'Inter ha offerto 10 milioni di euro, gli Spurs ne chiedono 20. I nerazzurri non si vorrebbero spingere oltre i 15 milioni di euro e per questo gli intermediari sono al lavoro per trovare un accordo.

IL PUNTO SU GIROUD

Sull'attaccante francese invece il Chelsea non si muove dalla richiesta dei 5 milioni più 1 di bonus, ma l'Inter non va oltre i 4+1. Così nella giornata di oggi Ausilio ha avuto un grande segnale da parte di Giroud, che si è detto pronto a rinunciare a un milione di euro nei due anni e mezzo che avrà di contratto fino al 2022. Un segnale importante verso il club nerazzurro, che chiuderà con il Chelsea dopo la definizione dell'affare Politano alla Roma.