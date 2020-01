Inter, Ausilio torna da Londra dopo la missione per Giroud ed Eriksen

Piero Ausilio è tornato da Londra. Un viaggio per continuare le trattative per Olivier Giroud e Christian Eriksen. Così il direttore sportivo nerazzurro ha parlato ai giornalisti presenti a Linate: "Nessuna novità. Cosa si devono aspettare i tifosi? I tifosi devono avere fiducia in quanto fa la squadra e in questi ragazzi che hanno cercato di fare al meglio e lo hanno dimostrato in tutte queste partite.

"Qualche aggiornamento? Non ci sono. Fiducia per Giroud ed Eriksen? Noi abbiamo fiducia in generale e non solo per questi due giocatori, nel lavoro che stiamo facendo e nel lavoro che stiamo facendo con allenatore e con i giocatori. La cosa più importante è questa ed è quella che vale. Se potremo fare qualcosa di importante lo faremo. Le parole di Conte su idee brillanti e pochi soldi? Sempre d'accordo col nostro allenatore".