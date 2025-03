Lucas Beltran, Fiorentina (Imago)

Chi potrebbe incontrare la Fiorentina ai quarti di finale di Conference League? Tutte le possibili avversarie in caso di passaggio del turno

Mentre in campionato la squadra di Raffaele Palladino è in piena corsa per un posto che le garantirebbe l’accesso alle competizioni europee per club della prossima stagione, è iniziata la fase calda della Conference League.

Le due finali perse contro West Ham e Olympiakos restano un ricordo doloroso, ma da cui ripartire per alzare l’asticella.

La viola si conferma anche nell’edizione 2025 una delle candidate più accreditate a raggiungere la finale, in programma mercoledì 28 maggio allo Stadion Wrocław di Breslavia.

Tuttavia, prima di arrivare alla partita che avrà luogo in Polonia, Kean e compagni dovranno superare i precedenti turni. Dunque quali avversarie potrebbe incontrare la Fiorentina in caso di passaggio ai quarti di Conference League?

Conference League, le possibili avversarie della Fiorentina ai quarti

Al sorteggio tenutosi dopo i playoff per l’accesso alla fase a eliminazione diretta, la squadra viola è stata inserita nel lato alto del tabellone. Si tratta della parte opposta rispetto a quella del Chelsea, altra candidata alla vittoria della competizione. In ordine cronologico, la prima avversaria agli ottavi si è rivelata il Panathinaikos.

Qualora la Fiorentina passasse il turno, ai quarti di finale affronterebbe la vincente del doppio confronto Celje-Lugano. Parliamo rispettivamente di una squadra slovena e di una svizzera.

Dodo, Fiorentina (crediti foto: Federico Piovesan)

Le date della fase a eliminazione diretta

Dopo quello contro il Panathinaikos in programma il 6 marzo alle 18:45 e il 13 marzo alle 21:00, la Fiorentina dovrebbe disputare altri due doppi confronti con gare di andata e ritorno prima dell’eventuale finale. Queste le date delle restanti partite della fase a eliminazione diretta della UEFA Conference League.

Quarti di finale : 10 e 17 aprile 2025

: 10 e 17 aprile 2025 Semifinali : 1° e 8 maggio 2025

: 1° e 8 maggio 2025 Finale: 28 maggio 2025