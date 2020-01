Roma-Milan, lavori in corso per lo scambio Under-Suso

Roma e Milan lavorano ad uno scambio tra Cengiz Under e Suso. Una pista che si può riaprire dopo gli interessamenti "singoli" dei due club. In attesa di chiudere l'affare Politano, la Roma continua a sondare il mercato delle ali e il nome dello spagnolo torna attuale.

Lo scambio si può fare tra i due club visto che il calciatore turco vuole giocare di più e gli agenti spingono per la cessione. C'è il sì del giocatore ma c'è da convincere la Roma. Dall'altra parte Suso è un profilo in partenza, entrato in campo in Coppa Italia con la Spal tra i fischi di San Siro. La soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Per posticipare ogni discorso al prossimo giugno e capire se cambiando aria i due giocatori possano ritrovare la fiducia un po' perduta a Roma e Milano.

Più defilata l'opzione di acquisto di Under da parte del Milan a titolo definitivo, servirebbe prima una cessione per avere la liquidità per portare un'offerta congrua al club giallorosso.