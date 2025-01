Le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta nel pre partita della sfida di Champions League contro il Monaco.

L’Inter è al momento quarta in Champions League e si prepara ora a sfidare il Monaco, ultima partita della fase a girone unico. I nerazzurri vorranno vincere, così da confermarsi in Top 8.

Nel pre partita dell’incontro il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole sull’importanza sul lato economico della vittoria: “In questo momento la partita è stata preparata per ottenere il massimo, tenendo da parte riflessioni di carattere economico. Siamo davanti allo striscione d’arrivo, in buona posizione e dobbiamo mantenerla. Questo è quello che tutti noi abbiamo in testa. L’aspetto economico non è da sottovalutare ma non è prioritario“.

A seguire, anche qualche battuta sul calciomercato: “Le nostre valutazioni sono su quei giocatori che non hanno trovato tanto spazio in questa metà di stagione, e vogliamo trovare la giusta collocazione per loro. In entrata cerchiamo un profilo giovane che possa inserirsi senza autorità. Su Frattesi, come abbiamo sempre detto, non è un giocatore in vendita. C’è stato un rumor da parte della Roma che non si è mai concretizzato, ma ad oggi non è mai stato in discussione“.

Inter, Marotta: “Buchanan al Villareal? Stasera è qui con noi, vedremo”

A seguire, il presidente dell’Inter è intervenuto anche ai microfoni di Prime Video. Ecco le sue parole: “Importante innanzitutto evitare le partite di febbraio, diamo importanza all’aspetto sportivo. Quello economico è una conseguenza. Vediamo l’arrivo a un chilometro e siamo nel gruppo di testa, vogliamo arrivare tra i primi“.

“Da domani penseremo al derby, ma per ora i complimenti a Inzaghi perché sta gestendo al meglio questo periodo pieno di sollecitazioni. Mercato? Buchanan stasera è qui con noi, domani vedremo. L’opportunità Villareal è solo per dargli possibilità di giocare siccome qui la concorrenza è molto più forte. In entrata vedremo di sostituirlo adeguatamente ma sempre con un profilo molto giovane“.