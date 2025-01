Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus e Benfica scelte da Thiago Motta e Bruno Lage per la sfida di UEFA Champions League. Fischio d’inizio ore 21

La Juventus di Thiago Motta scende in campo nell’ultimo atto della League Phase di UEFA Champions League con l’obiettivo di staccare il pass per i playoff.

I bianconeri ospitano il Benfica di Bruno Lage e dell’ex Angel Di Maria all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio sarà alle ore 21.

In sette giornate, la Juventus ha conquistato 12 punti e ora cerca un successo per essere una delle teste di serie ai playoff. Il sorteggio si svolgerà venerdì 31 gennaio (Le informazioni e come funziona).

Ecco, di seguito, le scelte ufficiali di Thiago Motta e Bruno Lage per la sfida dell’Allianz Stadium.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Douglas Luiz, Thuram; Conceiçao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Locatelli, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Savona, Rouhi.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Bah, Otamendi, Antonio Silva, Araujo; Kokcu, Florentino Luis, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup. All. Lage.

A disposizione: Soares, Amdouni, Akturkoglu, Barreiro, Prestianni, Rollheiser, Beste, Joao Fonseca, Nuno Felix, Leandro Santos, Bajrami, Joao Rego.

Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming

La gara tra la Juventus e il Benfica, valevole per l’ultima giornata della League Phase di UEFA Champions League, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 29 gennaio e il fischio d’inizio sarà alle ore 21:00.

La sfida sarà sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di NowTv e su SkyGo.