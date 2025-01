Inter, Buchanan al Villarreal: i dettagli del prestito

Fatta per il passaggio di Buchanan dall’Inter al Villarreal: i dettagli del prestito dell’esterno canadese.

Buchanan si prepara a salutare i tifosi dell’Inter: l’esterno canadese sta infatti per trasferirsi al Villarreal.

I nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con il club spagnolo per il trasferimento in prestito. Affare da 1 milione con opzione per il riscatto fissata a 13 milioni di euro.

Il classe 1999 nella giornata di giovedì 30 gennaio lascerà Milano, pronto a viaggiare in direzione Spagna.

Acquistato a gennaio della passata stagione, Buchanan ha trovato appena 17 presenze con la maglia dell’Inter, condite da 1 gol e 0 assist. Ora lo aspetta il Villarreal.