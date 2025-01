Inter, Inzaghi: “Cammino straordinario. Vogliamo vincere tutto, niente scaramanzia”

Le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro dopo la vittoria sul Monaco in Champions League

L’Inter di Simone Inzaghi si impone sul Monaco e si qualifica tra le prime otto ed evita il doppio scontro dei playoff, in virtù del regolamento di questa nuova Champions League.

Ad aprire le danze Lautaro Martinez dagli 11 metri, dopo il rigore procurato da Marcus Thuram già al 3′ di gioco. A seguire l’episodio spacca partita, di nuovo con lo zampino di Thuram, che fa espellere Mawissa per un fallo da ultimo uomo. Subito dopo, il raddoppio di Lautaro al 16′.

Partita dunque in discesa e gestione dell’Inter con il possesso palla, non senza produrre altre azioni da gol.

Al termine del match, l’allenatore dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Prime Video e di Sky Sport per analizzare la vittoria.

Inter, Inzaghi: “Nessuna scaramanzia”

L’allenatore dell’Inter ha esordito così ai microfoni di Prime Video: “Ho fatto i complimenti alla squadra, abbiamo fatto 8 partite importanti e un grande cammino che non era affatto scontato. Onore ai ragazzi perché hanno fatto qualcosa di straordinario con delle vere prestazioni. Arrivare in fondo? Noi vogliamo arrivare in fondo in tutte le competizioni, poi però ci sono degli avversari che vogliono lo stesso“.

A seguire, Simone Inzaghi ha continuato: “Vincere Scudetto e Champions? Sono l’allenatore di una grande società, non c’è scaramanzia. Sappiamo quello che abbiamo fatto in Champions e in campionato e vogliamo continuare così. Dumfries? Lo conosciamo, è un giocatore di quantità e qualità. È in un grande momento di forma e ne approfittiamo”.

“Agli ottavi troveremo un’olandese o una italiana (Feyenoord/PSV/Juventus/Milan) – ha poi concluso l’allenatore nerazzurro –. I ragazzi sono stati talmente maturi che non hanno abbassato la guardia dopo il Lecce nonostante potesse bastarci un pareggio. Questo nuovo format ci ha portato a ragionare in maniera diversa. È molto più impegnativo per i giocatori e per lo staff nel preparare le partite. È un bel lavoro però ho uno staff numeroso che mi aiuta tantissimo e che non dorme più“.

Inter, Inzaghi: “Cammino straordinario”

A seguire, Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un cammino straordinario. Abbiamo fatto sette partite senza prendere gol. Per la differenza reti non siamo andati più in alto, ma sono orgoglioso dei ragazzi. Noi volevamo essere tra le prime 8 e ci siamo arrivati“.

“I ragazzi hanno approcciato benissimo, il Monaco è una squadra che ha dato fastidio a tante altre squadre, ci voleva organizzazione. Non dovevamo guardare il risultato, non abbiamo fatto calcoli.Ho cercato sempre di cambiare, nelle ultime dodici o tredici formazioni ho provato ad alternare. A Lecce ho lasciato fuori qualcuno che stasera mi sarebbe venuto più utile, come Barella, Pavard e Dimarco. Eravamo tutti pronti, tranne qualche acciacco in attacco che ci ha permesso di far esordire De Pieri“.