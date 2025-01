Inter, chi è De Pieri? Il debuttante che si ispira a Foden e studia anche… da Sinner

Chi è Giacomo De Pieri, debuttante in occasione di Inter-Monaco in Champions League? Si tratta del più classico degli esterni mancini a piede invertito. Qualità e tecnica, nel dribbling e nel tiro a giro – marchio di fabbrica. Precisione e anche creatività: segna e manda in porta i compagni. Classe 2006, numero 30 dell’Inter U20, ma con la prima squadra ha debuttato con il 49 sulla schiena, subentrando a Lautaro, protagonista assoluto della serata con una tripletta.

Inter, i numeri di De Pieri

Contro il Torino U20, sabato 7 dicembre, De Pieri ha disputato una delle migliori gare dell’ultimo periodo: due gol, un assist e tante giocate. Determinante per la vittoria 4-2 della primavera nerazzurra, allenata da Andrea Zanchetta. Ma quella contro i granata è stata l’ultima di una serie di ottime prestazioni.

De Pieri è stato decisivo anche contro Manchester City, Stella Rossa e Arsenal in Youth League – 2 gol e 3 assist nella competizione. Se l’Inter è prima nella maxi classifica della Champions dei giovani, a punteggio pieno, lo deve anche alle giocate della sua ala destra.

Da Foden a Sinner: i modelli di De Pieri

Da piccolo sognava Neymar, idolo per dribbling e creatività. Oggi De Pieri, invece, ammira soprattutto Phil Foden del Manchester City. Mancino come lui, giocatore di estro e grande tecnica. Ma nella sua vita non c’è solo il calcio: l’esterno nerazzurro è un appassionato di tennis e ha tra i suoi riferimenti anche Jannik Sinner.

Con questi numeri, l’Inter se lo coccola e studia il miglior percorso per la sua crescita. Lui intanto studia… tra i banchi: frequenta il liceo sportivo e, se non dovesse riuscire a sfondare nel calcio, vorrebbe restare nell’ambito sportivo come osteopata. Ma oggi le statistiche e il talento sono dalla sua parte: De Pieri è un nome da tenere d’occhio per il futuro dell’Inter.