Milan, Conceição: “Avrei potuto trovare delle scuse, ma non l’ho fatto”

Le considerazioni di Sérgio Conceição, allenatore del Milan, dopo la trasferta contro la Dinamo Zagabria

È appena terminata l’ottava nonché ultima giornata di Champions League, con 18 partite giocatesi in contemporanea.

Dopo 5 vittorie consecutive nella competizione, il Milan è stato ospitato dalla Dinamo Zagabria.

Al termine dei 90′, Sérgio Conceição ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le parole dell’allenatore rossonero nell’intervista post-partita.

Le dichiarazioni di Conceição dopo la Dinamo Zagabria

L’intervista pos-gara è iniziata così: “Nel primo tempo ci è mancata la base del calcio, che è fatta di duelli offensivi e difensivi e aggressività. C’è stato anche un errore individuale, che ci può stare. Ma dobbiamo fare di più. Quando abbiamo fatto il gol, abbiamo cercato di vincere la partita. Sono squadre di alto livello e dobbiamo essere pronti“.

A seguire, l’allenatore portoghese ha aggiunto: “Poi parliamo di tattica e altre cose, ma delle volte si è visto che dovevamo entrare più forti e aggressivi nei duelli. Essere più presenti nella partita. Il secondo tempo mi è piaciuto di più, anche in inferiorità numerica. Abbiamo cercato di vincere la partita, non pareggiarla. Abbiamo ancora tutto davanti: dipende da noi ma dobbiamo fare di più“.

Le sue considerazioni nel post-partita

I commenti dell’allenatore rossonero: “Avevo 17 giocatori. Avevo 2/3 ragazzi giovani in panchina. Qualcuno non è iscritto e qualcuno è infortunato. È un momento così. Io sarei potuto arrivare qua e dare queste scuse“.

In chiusura, Conceição ha dichiarato: “Non ho parlato di questo, del campo e non ho parlato dell’arbitraggio, che secondo me non è al livello della Champions League. Potevo parlare di questo, ma non mi va“.