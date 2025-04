Le ultime novità sulla panchina della Roma: anche Patrick Vieira è in lista

La Roma continua a programmare il suo futuro: la squadra, attualmente allenata da Claudio Ranieri, guarda anche a quella che sarà la prossima stagione.

Come riportato da Paolo Assogna di Sky Sport, anche Patrick Vieira è nella lista come possibile nuovo allenatore della squadra giallorossa.

L’ex calciatore, e attuale allenatore del Genoa, ha però una clausola di uscita dal club rossoblù. Qualora la Roma dovesse decidere di prendere proprio il francese ci sarebbe una clausola da 500mila euro.

Sia nel caso in cui il Genoa non lo volesse riconfermare. Che nell’ipotesi che lo stesso Vieira voglia andare via e lasciare la Liguria.

Roma, le parole di Ranieri sul futuro allenatore

“Siamo vicini, molto vicini, a scegliere il nuovo allenatore” ha detto Claudio Ranieri. Quest’ultimo infatti, a partire dalla prossima stagione, sarà Senior Advisor del club.

“Sono convinto che ne arriverà uno buono. Tante volte a Roma si pensa che arrivi questo o quell’altro e poi i fatti sono diversi. Chiunque arrivi, lasciamolo lavorare“.