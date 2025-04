Le parole di Dries Mertens, attuale attaccante del Galatasaray, sul suo passato al Napoli e non solo

Dries Mertens tra passato e presente. L’ex attaccante del Napoli, oggi al Galatasaray, è intervenuto a “Obi One Podcast”.

Il belga ha parlato delle differenze tra Napoli e Istanbul. “Il Galatasaray è un club di fama mondiale. Rispetto a Napoli, la Turchia ha una presenza globale maggiore per numero di persone. A Napoli il calcio è una religione, ma per capire davvero quanto sia importante bisogna conoscere la loro storia. Maradona ha cambiato tutto: ha portato il primo scudetto in una città del Sud, quando sembrava impossibile competere con il Nord”.

Mertens è il miglior marcatore della storia del club. “Quando arrivai, partivo spesso dalla panchina. Poi iniziai a segnare, fare assist… Non ero mai stato un vero centravanti. Poi Higuain andò via, Milik si infortunò e Sarri mi disse: ‘Adesso giochi da attaccante’. Quella stagione fu la più importante: 35 gol, una cosa che non mi sarei mai aspettato”.

E a tale proposito. “Il gioco di Sarri era spettacolare, il famoso ‘Sarri-ball’. Da attaccante tornavo indietro, risalivo il campo… Sembrava che il pallone ti cercasse da solo per metterlo in rete”.

Le parole di Mertens

Mertens aggiunge. “Squadra più ostica affrontata? La Juventus, senza dubbio. Avevano esperienza, giocatori tosti come Chiellini, Tevez, Bonucci. Noi giocavamo bene, facevamo punti, ma loro riuscivano comunque a vincere. Arrivammo a 91 punti, record per il Napoli, eppure lo scudetto lo vinsero loro”.

Il belga conclude parlando di un suo compagno di squadra, anch’esso passato dal Napoli: Victor Osimhen. “Oggi è nella top 3 degli attaccanti mondiali. Apre spazi, aiuta i compagni, deve solo continuare a credere in se stesso. Gli voglio bene, siamo vicini anche a Istanbul e i nostri figli sono grandi amici. Qui la vita è più tranquilla, forse per lui è anche meglio che a Napoli: più relax, meno pressioni”.