Udinese, Valentín Gómez risolve con il Vélez: la situazione

Valentín Gómez, terzino del Vélez (Imago)

Un altro movimento in entrata in casa Udinese in questo mercato di gennaio: in chiusura Valentin Gomez del Velez.

Complice anche l’infortunio di Touré, l’Udinese ha deciso di accelerare sul mercato. Dopo aver aspettato e ricevuto l’ok al trasferimento di Valentin Gomez, si va sempre più verso l’arrivo del calciatore in Italia.

Gomez sta infatti risolvendo il contratto che lo lega al Velez, prima di firmare un contratto di un anno e mezzo con l’Udinese.

Terzino sinistro classe 2003, l’argentino è quindi pronto ad arrivare in Italia dopo aver collezionato 43 presenze nella scorsa stagione con i biancazzurri. Si conferma quindi il fil rouge tra l’Argentina e l’Udinese con un nuovo calciatore che, dopo Lautaro Giannetti, sceglie i bianconeri come prima avventura europea.

Salvo imprevisti, il giocatore dovrebbe partire dal Sud America – in direzione Friuli Venezia Giulia -, nella giornata di giovedì 29 gennaio 2025.