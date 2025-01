Lazio, Loum Tchaouna apre al Bologna

Loum Tchaouna, attaccante classe 2003 della Lazio, ha aperto al Bologna e al progetto rossoblù: si attende la decisione dei biancocelesti

Entra nel vivo l’ultima settimana di questa sessione invernale di calciomercato con il Bologna che vuole rinforzare l’attacco di Vincenzo Italiano.

Come raccontato nelle scorse ore i rossoblù hanno messo nel mirino Loum Tchaouna della Lazio. In queste ore classe 2003 ha aperto a questa destinazione.

Si attende, perciò, la decisione che prenderà il club biancoceleste da questo punto di vista. La cessione dell’attaccante potrebbe sbloccare il mercato in entrata.

La Lazio, tra le altre cose, continua a insistere per Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea, e per Abakar Sylla, difensore dello Strasburgo.

I numeri di Loum Tchaouna

In questa stagione Tchaouna ha preso parte a 15 gare della Lazio in Serie A, più precisamente a 423 minuti, riuscendo a segnare 1 rete. In Europa League, invece, 1 gol e 1 assist in 7 presenze.